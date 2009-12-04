ЄС закликає керівництво України співпрацювати

Київ. 4 грудня. УНІАН. Європейський Союз закликає керівництво України, незалежно від результатів виборів, співпрацювати для проведення реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві після закінчення саміту Україна-ЄС повідомив голова Європейської ради, прем’єр-міністр Швеції Фредрік РАЙНФЕЛЬДТ.

За його словами, Європа хоче, аби президентські вибори в Україні були чесними і справедливими.

«Ми тут не для того, щоб займатися виборчою кампанією… Я поважатиму вибір українського народу, який буде здійснюватись у січні 2010 року», - сказав голова Європейської ради.

Він зазначив, що сьогодні делегація Євросоюзу матиме зустрічі з усіма основними претендентами на посаду Президента України.

За його словами, усім їм представники ЄС хочуть донести: хоч би яким буде результат (виборів Президента – УНІАН), Президент, уряд і парламент у цій країні мають співпрацювати, щоб реформувати економіку.

Він додав, що в Україні є політичний неспокій, який вже вплинув на проведення економічних реформ.