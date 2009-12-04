Міністри НАТО вітають відновлення діалогу з Росією

Брюссель. 4 грудня. УНІАН. Міністри закордонних справ країн-членів НАТО вітають відновлення діалогу з Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у фінальній заяві засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ.

“Союзники вітають сьогоднішнє формальне відновлення на міністерському рівні діалогу та співпраці з Росією”, - написано в документі.

Міністри зазначили, що НАТО та Росія мають спільні сфери інтересів, в яких співпраця може бути посилена. Це, зокрема, стосується миротворчої операції в Афганістані, боротьби з наркотиками, тероризмом та піратством, протиракетної оборони, контролю над зброєю та нерозповсюдження ядерної зброї і технологій.

Разом з тим, міністри країн-членів НАТО наголосили, що відносини з Росією залежать від довіри та виконання зобов’язань, взятих на себе сторонами. Для побудови довіри члени Північноатлантичного альянсу заявили про намір продовжити інформувати Росію про проведення союзниками військових навчань, а також, висловили сподівання на відповідні дії і з боку Росії.

У документі міністри також ще раз висловили свою підтримку територіальній цілісності Грузії.

“Ми продовжуємо закликати Росію відкликати визнання Південної Осетії та Абхазії “незалежними країнами”. Ми закликаємо всіх учасників Женевських переговорів (переговорів з розв’язання наслідків російсько-грузинської війни – УНІАН) відігравати конструктивну роль та конструктивно співпрацювати з ОБСЄ, ООН та Євросоюзом для мирного вирішення конфлікту на грузинській території”, - написано у документі.

Міністри також заявили про готовність і надалі обмінюватися інформацією з Росією за умови, що такий обмін буде взаємним.

Як повідомляв УНІАН, 3-4 грудня у Брюсселі проходило засідання Ради Північноатлантичного альянсу на рівні міністрів закордонних справ. Сьогодні в його рамках у Брюсселі відбулося засідання ради Росія-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, яке відбулося вперше з моменту початку російсько-грузинської війни у серпні 2008 року.