Тимошенко не допустить зривів у постачанні газу в Європу

Київ. 4 грудня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не допустить дестабілізації у постачанні природного газу до Європи та України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час зустрічі у Києві з Трійкою ЄC - прем’єр-міністром головуючої у Євросоюзі Швеції Фредріком РАЙНФЕЛЬДТОМ, президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ і комісаром ЄС з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

«Як би важко не було, наскільки б не розривали Україну політичне протистояння і політична криза, як би важко не складалися фінансові та економічні проблеми, все ж таки у співдружності зі світовими фінансовими організаціями змогли досягнути стабільності в газовій сфері, змогли розрахуватися з постачальниками природного газу без будь-яких затримок, так, як це передбачено угодами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, найголовнішим є те, що Україна забезпечила необхідний обсяг газу в підземних газосховищах для постачання блакитного палива як українським споживачам, так і для здійснення транзиту до Європи.

«Я хочу ще раз підкреслити, що я не допущу більше ніякої дестабілізації у системі забезпечення Європи й України природним газом. Це є важливий підсумок нашої спільної роботи, тому що Україні самій було б дуже важко цього досягнути», - підкреслила голова українського уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО також додала, що Україна та Євросоюз «звірили» кроки з реформування газового сектора України. «Між нами підписані важливі документи, які започатковують і формують ідеологію реформ у газовій сфері», - нагадала вона.