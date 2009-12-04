До України їде доповідач ПАРЄ

Київ. 4 грудня. УНІАН. 7-8 грудня в Україні з візитом перебуватиме Ренате ВОЛЬВЕНД - доповідач Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з питань дотримання Україною зобов’язань, взятих при вступі до Ради Європи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.

Під час візиту Р.ВОЛЬВЕНД ознайомиться із законодавчими рамками президентських виборів, що відбудуться 17 січня 2010 року, та оцінить стан реформування системи прокуратури, реформи судової системи та розробку єдиного виборчого кодексу.

Плануються зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ, міністром юстиції Миколою ОНІЩУКОМ, головою Верховного суду Василем ОНОПЕНКОМ та представником Конституційного суду України. Р.ВОЛЬВЕНД також зустрінеться з національною делегацією України в ПАРЄ, членами парламентської робочої групи з розробки єдиного виборчого кодексу, а також з представниками неурядових організацій.

Прес-конференція Р.ВОЛЬВЕНД відбудеться 8 грудня о 18.00.