НАТО і Росія підписали документи про подальшу співпрацю

Брюссель. 4 грудня. УНІАН. НАТО і Росія підписали три документи для подальшої співпраці.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН.

“Наша мета була узгодити усі необхідні документи, щоб дати новий старт нашим відносинам”, - сказав він.

За його словами, сторони, зокрема, підписали Доручення міністрів закордонних справ послам щодо проведення спільного аналізу безпекових загроз XXI століття, документ щодо реформ, який стосуватиметься покращення ефективності роботи Ради Росія-НАТО, а також робочу програму на 2010 рік.

“Ці три угоди створюють солідну базу, і я вважаю, що зустріч була дуже успішною”, - сказав А.Ф.РАСМУССЕН.

“Ця зустріч стала першим, але дуже ефективним кроком для продовження нашого співробітництва”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 грудня, у рамках засідання Ради Північноатлантичного альянсу на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО, перше з часів війни в Грузії у серпні 2008 року.