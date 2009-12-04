В НАТО Росію послухали і направили в ОБСЄ

Брюссель. 4 грудня. УНІАН. Міністри країн-членів НАТО вважають, що безпекові пропозиції Росії мають передусім обговорюватися в рамках ОБСЄ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції по завершенню засідання Ради Росія-НАТО Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Фог РАСМУССЕН.

“Ми обговорили запропонований Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ проект Європейської угоди про безпеку”, - сказав він.

“Міністри сказали, що відкриті для дискусії, але вважають, що основним майданчиком для обговорення цього проекту має стати ОБСЄ”, - додав Генсек НАТО.

Він також відмовився давати будь-які оцінки запропонованому документу, зазначивши, що поки рано говорити про нього, оскільки проект був тільки-но переданий Росією.