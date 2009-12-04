Росія та НАТО посилять співпрацю в Афганістані

Брюссель. 4 грудня. УНІАН. Росія та НАТО розширять співпрацю в Афганістані та відновлять співробітництво у військовій сфері.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ на прес-конференції за підсумками засідання Ради Росія-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

“Відновлюються наші контакти по військовій лінії, по боротьбі з піратством та тероризмом”, - сказав він.

“Ми підтвердили готовність сприяти в транзиті вантажів до Афганістану”, - додав міністр.

С.ЛАВРОВ також висловив сподівання у тому, що країни-члени НАТО розглянуть пропозиції Росії щодо співпраці між військовими, що перебувають в Афганістані та військовими підрозділами в сусідніх країнах з метою попередження трафіку наркотиків, а також прекурсорів, які, за словами російського міністра, в тому числі постачаються з Європи до Афганістану для виробництва героїну. Він повідомив, що Росія готова також і надалі надавати допомогу у покращанні безпеки в Афганістані і найближчим часом планує передати силам безпеки цієї країни велику партію вантажівок.

С.ЛАВРОВ також повідомив про те, що Росія і НАТО домовилися про співпрацю в сфері модернізації вертольотів типу “Мі”.