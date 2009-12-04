Росія не хоче права вето в НАТО

Брюссель. 4 грудня. УНІАН. Російський проект угоди про безпеку в Європі не передбачає права вето на розширення НАТО.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ по завершенню засідання Ради Росія-НАТО.

“В російському проекті немає ніякого прихованого смислу, не міститься будь-якої спроби привласнити собі право вето на рішення НАТО”, - сказав він.

Разом з тим, російський міністр зазначив, що питання розширення НАТО, наближення його до російських кордонів, наближення військової інфраструктури до кордонів Росії не можуть не хвилювати Москву.

Так, за словами міністра, на сьогодні існує зобов’язання НАТО перед Росією не розміщувати на території нових країн-членів “значущих” військових об’єктів. При цьому, зазначив він, не виписано чітко поняття “значущі”, в результаті чого позиції Росії та США на будівництво нових військових баз в Румунії та Болгарії не збігаються.

Міністр також висловив переконання в тому, що новий проект угоди має обговорюватися не лише в ОБСЄ, але й в усіх інших безпекових організаціях, створених в Європі: НАТО, Євросоюз, ОДКБ, СНД.