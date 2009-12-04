Брюссель. 4 грудня. УНІАН. Державний секретар США Хілларі КЛІНТОН наголошує, що позиція США щодо Грузії не змінилася.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ.

“Ми чітко продемонстрували, що ми підтримуємо територіальну цілісність Грузії”, - сказала Х.КЛІНТОН.

За її словами, вона представила цю позицію США і під час сьогоднішнього засідання Ради Росія-НАТО.

Держсекретар США також позитивно оцінила внесок Грузії в миротворчу операцію в Афганістані, зазначивши, що за кількістю направлених в Афганістан військових на душу населення в Грузії, ця країна робить чи не найбільший внесок до місії НАТО.