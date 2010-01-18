ЄС надасть Гаїті 200 млн. євро

Київ. 18 січня. УНІАН. Європейський Союз виділить зі свого бюджету 200 мільйонів євро, які буде направлено на відновлення Республіки Гаїті, потерпілої від руйнівного землетрусу. Як повідомляє AFP, таке рішення було ухвалено за підсумками екстреної зустрічі міністрів країн ЄС у Брюсселі.

Крім того, про намір підтримати Гаїті заявила і Франція. ”Відповідно до заклику ООН, ми направимо на ліквідацію наслідків сильного землетрусу на Гаїті десять мільйонів євро”, - йдеться в офіційному зверненні, підписаному міністром закордонних справ Франції Бернаром КУШНЕРОМ.

За даними ООН, всього міжнародне співтовариство виділило на допомогу Гаїті 562 мільйони доларів. На острів відправляються рятувальна техніка, предмети першої необхідності, медикаменти, продукти харчування і питна вода, передає Лента.ру.

Землетрус магнітудою 7 стався на Гаїті у ніч на 12 січня, він є найбільш руйнівним в Карибському регіоні за весь час спостережень. У результаті надзвичайної події столиця республіки - Порт-о-Пренс - майже повністю зруйнована. За оцінками місцевої влади, кількість жертв землетрусу може сягнути двохсот тисяч осіб.