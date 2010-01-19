Кандидат в комісари від Болгарії відмовилася від посади

Брюссель. 19 січня. УНІАН. Кандидат в комісари ЄС від Болгарії Румяна ЖЕЛЄВА відмовилася від посади.

Про це повідомляє сьогодні інформаційне агентство AFP.

В своєму листі на ім’я прем’єр-міністра Болгарії Бойко БОРИСОВА, текст якого цитує агентство, кандидат, яка є міністром закордонних справ Болгарії, попросила зняти її з усіх посад, які вона зараз обіймає та відкликати її кандидатуру на посаду комісара ЄС і запропонувати нового кандидата.

В повідомленні прес-служби Єврокомісії, текст якого передано УНІАН, зазначається, що Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ взяв до уваги відкликання кандидатури Р.ЖЕЛЄВОЇ. Крім того, прес-служба повідомляє про те, що болгарський прем’єр вирішив представити кандидатом в комісари ЄС віце-президента Світового банку Крісталіну ГЕОРГІЄВУ.

“Президент Ж.БАРРОЗУ зустрінеться з нею якомога швидше”, - зазначається у повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, в ході слухань кандидатів на посади комісарів ЄС в Європарламенті, які розпочалися 11 січня, ряд депутатів обвинуватили Р.ЖЕЛЄВУ в порушенні законодавства ЄС і володінні болгарською приватизаційною фірмою Global Consult навіть після отримання мандата депутату Європарламенту в 2007 році. Крім того, депутати вважали, що кандидат подала не повну інформацію про свої доходи у своїй декларації, яка була надана для Єврокомісії. Депутати звернулися зі спеціальним запитом з цього приводу до Єврокомісії та юридичного управління Європарламенту. Обидва адресати відповіли, що не бачать підстав вважати, що Р.ЖЕЛЄВА намагалася ввести в оману депутатів Європарламенту щодо своїх реальних фінансових прибутків. Разом з тим, ряд депутатів також висловили сумнів щодо професійних якостей Р.ЖЕЛЄВОЇ.

25 листопада 2009 року Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ представив кандидатів на посади комісарів, призначених країнами-членами ЄС, і розподілив між ними повноваження. Р.ЖЕЛЄВА мала стати комісаром з питань міжнародної співпраці, гуманітарної допомоги та відповіді на кризи.