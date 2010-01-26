Громадськість має об`єднатися проти торгівлі людьми

Страсбург. 26 січня. УНІАН. Батько жертви торгівлі людьми з Росії Микола РАНЦЕВ закликає громадськість Європи об’єднатися для боротьби з цим явищем.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Страсбурзі, де Парламентська Асамблея Ради Європи на своїй сесії розглядає доповідь “Дії проти торгівлі людьми: просування Конвенції Ради Європи”.

“Громадськість має піднятися і почати боротьбу”, - сказав він.

“Йдеться про правову незахищеність. Поки наш уряд сидить на газовій трубі, нічого не зміниться”, - додав постраждалий батько.

М.РАНЦЕВ, житель міста Світлогорськ Челябинської області Росії, повідомив, що у 2001 році його дочка Оксана підписала контракт на роботу перекладачем на Кіпрі вже в аеропорту Лімассола їй продемонстрували інший контракт за її підписом – на роботу танцівницею в кабаре. Пропрацювавши три дні, О.Ранцева втекла від свого роботодавця, залишивши записку про те, що повертається до Росії. Ще за 10 днів її “колега” по кабаре зустріла О.Ранцеву на дискотеці в Лімассолі і повідомила роботодавця про це.

“Приїхала бригада, її заштовхали в машину, привезли до поліції, як нелегальну мігрантку. Але в поліції, перевіривши документи, сказали, що вона може залишатися ще три місяці”, - сказав М.РАНЦЕВ.

Він зазначив, що представник поліції не опитав дівчину, не дізнався про причини, через які вона втекла від роботодавця, а відпустив її разом з роботодавцем. Через 40 хвилин після виходу з поліції О.Ранцеву знайшли мертвою за невідомих обставин.

Після тривалих спроб дізнатися правду про смерть доньки та про тих, хто винний в цьому, М.РАНЦЕВ звернувся до Європейського суду з прав людини, який 7 січня цього року виніс рішення на користь М.РАНЦЕВА.

Батько заявив, що за всі майже 9 років його спроб з’ясувати правду про те що сталося, влада Росії жодного разу не надала йому ніякої допомоги, обмежуючись лише відписками на його звернення.

Він також розповів про те, що у 2004 році в газеті “Аргументи і Факти” з’явилося інтерв’ю співробітника російського посольства на Кіпрі Олександра ІОНОВА, в якому той назвав О.Ранцеву проституткою, що свідомо приїхала на Кіпр з метою заробити гроші наданням сексуальних послуг.

“От яку допомогу я отримав від Росії, крім “подлянок” – нічого”, - сказав М.РАНЦЕВ.

У свою чергу адвокат М.РАНЦЕВА Людмила ЧУРКІНА заявила, що після прийняття рішення Європейським судом з прав людини вони розраховують на проведення прокуратурами Кіпру та Росії розслідувань обставин цієї справи належним чином.

“Ми сподіваємося, що також буде проведено розслідування щодо того, хто, як і коли завербував Оксану”, - сказала адвокат.

Л.ЧУРКІНА також висловила сподівання, що Комітет Міністрів Ради Європи зробить все можливе для внесення необхідних змін до законодавства Росії та Кіпру, та сприятиме ратифікації Росією Конвеції Ради Європи щодо дій проти торгівлі людьми.

Як повідомляв УНІАН, Конвенція Ради Європи щодо дій проти торгівлі людьми була підписана 16 травня 2005 року. Росія не підписала цей документ до цього часу.