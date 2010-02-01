Єврокомісія незадоволена тим, як країни ЄС поводяться зі сміттям

Брюссель. 1 лютого. УНІАН. Єврокомісія пропонує створити спеціальний орган для забезпечення імплементації законодавства про сміття в країнах-членах ЄС.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, такого результату Єврокомісія дійшла в рамках дослідження щодо ефективності імплементації законодавства ЄС щодо сміття в країнах-членах.

Згідно з документом, щорічно в ЄС виробляється 2,6 млрд. тонн сміття, з них близько 90 млн. тонн – небезпечного сміття. Разом з тим, в ході дослідження було виявлено багато проблем з імплементацією європейського законодавства в галузі поводження зі сміттям. Так, досить часто сміття зберігається на територіях, які не відповідають вимогам європейського законодавства, спостерігається нелегальне вивантаження сміття на непридатних для цього територіях, нелегальне транспортування сміття тощо.

На переконання Єврокомісії, спеціальне агентство має зайнятися переглядом примусової системи в країнах-членах, координацією контролю та інспекційною діяльністю. При цьому, в рамках агентства документом планується створення спеціального органу, відповідального за проведення прямих перевірок в країнах-членах ЄС.

Єврокомісія зазначає, що створення спеціального агентства коштуватиме платникам податків 16 млн. євро щорічно. Разом з тим, повна імплементація законодавства ЄС щодо поводження зі сміттям дасть можливість зменшити викидів “парникових газів” в атмосферу щорічно на 200 млн. тонн СО2 в еквіваленті, що за сьогоднішніми цінами на викиди СО2 в атмосферу коштує 2,5 млрд. євро.

Єврокомісія також повідомляє про намір цього року провести детальний аналіз витрат та прибутків на створення спеціального агентства з тим, щоб вже наступного року запропонувати подальші кроки з реалізації своєї ініціативи.