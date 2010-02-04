Китай поскаржився в СОТ на Євросоюз

Київ. 4 лютого. УНІАН. Китай звернувся до Світової організації торгівлі (СОТ) зі скаргою на дії Євросоюзу, який наприкінці 2009 року продовжив дію антидемпінгових мит на китайське й в`єтнамське взуття. Про це повідомляє AFP із посиланням на джерела у СОТ.

Спочатку ЄС встановив загороджувальні мита в розмірі від 9,7 до 16,5 відсотка на взуття з Китаю та В`єтнаму в 1996 році, і з тих пір термін їх дії неодноразово продовжувався. Останній раз це відбулося в грудні минулого року, коли дію мит було продовжено ще на 15 місяців.

Раніше своє обурення митами висловили представники В`єтнаму, нагадує Лента.ру. В цій державі вважають, що дії Євросоюзу суперечать етиці економічного лібералізму, проголошеного одним із основних принципів ЄС.

За даними Єврокомісії, частка китайського та в`єтнамського взуття на ринку ЄС досягає 30 відсотків. Європейські чиновники вважають, що на популярність азіатського взуття впливає низька ціна, за якою воно поставляється до Європи.