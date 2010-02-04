Директор МВФ думає про президентство у Франції

Київ. 4 лютого. УНІАН. Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН розглядає можливість звільнення з фонду для участі у виборах Президента Франції в 2012 році, повідомляє Reuters. Ймовірно, він балотуватиметься від Соціалістичної партії Франції, членом якої він є.

Термін повноважень Д.СТРОСС-КАНА в МВФ закінчується в жовтні 2012 року. Президентські вибори у Франції пройдуть навесні того ж року.

За словами Д.СТРОСС-КАНА, він хотів би відпрацювати як голова фонду весь свій термін. Проте, за певних умов, це рішення може бути переглянуте, додав він.

Раніше Д.СТРОСС-КАН був міністром економіки Франції. Після його обрання на пост керівника МВФ його популярність у країні різко зросла. Він регулярно займає перші місця в опитуваннях серед лідерів лівих, яких громадяни хотіли б бачити замість Ніколя САРКОЗІ.

На рішення Д.СТРОСС-КАНА балотуватися, можливо, вплине й безлад серед соціалістів, які поки не можуть знайти твердого кандидата, здатного перемогти Н.САРКОЗІ на майбутніх виборах.

На виборах 2006 року від Соцпартії кандидатом була Сеголен РУАЯЛЬ. Вона поступилася Н.САРКОЗІ в другому турі, набравши 47 відсотків голосів.