Євроінтеграція є ключовим пріоритетом України

Брюссель. 1 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що для України європейська інтеграція залишається ключовим пріоритетом зовнішньої політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на прес-конференції, яка відбулась після зустрічі з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ сьогодні у Брюсселі.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, під час зустрічі відбувся конструктивний обмін думками щодо актуальних питань у розвитку відносин України і ЄС.

«Для України європейська інтеграція - це ключовий пріоритет зовнішньої політики та стратегії здійснення соціальних реформ», - наголосив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ також висловив сподівання на якнайшвидше відновлення співпраці України з Міжнародним валютним фондом з метою подолання кризових явищ в економіці.

Як наголосив Президент України, на сьогодні пріоритетним питанням у відносинах з Євросоюзом залишається проведення переговорів щодо Угоди про асоціацію одночасно зі створенням зони вільної торгівлі.

Водночас, як сказав В.ЯНУКОВИЧ, говорити про строки вступу України до ЄС передчасно. На переконання глави держави, найголовнішим на шляху європейської інтеграції для України є проведення реформ в усіх сферах життя.