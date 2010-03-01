Україна продовжить співпрацю з НАТО

Брюссель. 1 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна продовжить співпрацювати з НАТО, але без зміни свого статусу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на прес-конференції після зустрічі з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, яка відбулась сьогодні у Брюсселі.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо перспектив розвитку співпраці з Альянсом, глава держави зауважив, що статус України (який визначений Конституцією як позаблоковий – УНІАН) залишиться незмінним.

«Що стосується тих програм, які сьогодні виконуються Україною і НАТО, вони будуть виконуватись і надалі. Ми зберігатимемо партнерські стосунки з НАТО», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.