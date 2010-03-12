Київ. 12 березня. УНІАН. Європейські дипломати не розуміють, чому Україна не здійснює реформ.

Про це вони говорили під час “круглого столу” “Євроінтеграція України. Членство чи асоціація?”, який провів Інститут Горшеніна 11 березня. Зокрема, українські та іноземні дипломати дали оцінку сучасному стану відносин Україна-ЄС та перспективам членства нашої держави в Євросоюзі.

Під час “круглого столу” Надзвичайний i Повноважний Посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ закликав «не забувати, що основою Європейського Союзу є економіка. ЄС - це союз економічний. Немає сенсу говорити про членство України в ЄС, якщо ми не вирішимо питання інтеграції української економіки до внутрішнього ринку Європи”. Він навів приклад, що Угода про асоціацію з Туреччиною була укладена 1963 році, в 1990 році була започаткована зона вільної торгівлі, але лише 1996 року Туреччина уклала угоду про митний союз з ЄС.

Водночас посол ФРН упевнений, що “Україна може це зробити в чотири рази швидше”. За його словами, дуже важливо зробити наступний крок – укласти Угоду про зону вільної торгівлі. Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ відзначив: “Коли ми спілкуємось з представниками Брюсселю з приводу того, чому це не відбувається швидше, в якості причини вони наводять те, що відбувається у внутрішній політиці України. Я впевнений, ваш новий уряд за підтримки парламенту зможе пришвидшити цей процес. Це важливо - ви маєте знайти всередині країни спільну мову. Наприклад, у питанні вступу України до Енергетичного союзу. Теоретично все ніби узгоджено, але закон про реформування газотранспортної системи ще має бути ухвалений Верховною Радою. Виникає питання, коли цей закон буде ухвалений, і чи буде взагалі? І таких індивідуальних питань досить багато. Для цього потрібна політична воля».

Надзвичайний i Повноважний Посол Швеції в Україні Стефан ГУЛЛГРЕН під час “круглого столу” наголосив, що “на думку Швеції, в України вже є перспективи членства, бо Україна, безперечно, європейська держава. Тому я, не розумію, чому питання можливості України вступити до ЄС взагалі обговорюється. Можливо, ви, українці, самі не впевнені, що ви європейці? Це незрозуміло. Інша справа, що існують критерії членства - вони чіткі й однакові для всіх. І важливо зосередитись не на загальному питанні членства, а на тому, що треба зробити для нього”. За словами посла, “якщо Україна проведе всі необхідні реформи для того, щоб відповідати цим критеріям, лише тоді можна говорити про реальні перспективи членства в ЄС. Але ці реформи мають бути проведені не тому, що ми, ЄС, цього вимагаємо. Це ваші реформи, вони потрібні для вашого благополуччя і покращення умов життя в Україні. Звичайно, вони створять умови для економічної і політичної інтеграції з ЄС”. Як відзначив С.ГУЛЛЕРГЕН, не варто недооцінювати процес переговорів щодо асоціації і створення зони вільної торгівлі – “це потужний інструмент зближення наших економік. Ми можемо ухвалювати якісь політичні декларації, але торгівля, інвестиції, рух людей – це набагато важливіше, ніж будь-які політичні сигнали. Я досить оптимістично бачу майбутнє наших відносин, але якщо Україна не скористається цими можливостями, нічого не буде”. Водночас посол запевнив, що “Швеція була і залишається близьким другом України”.

У свою чергу - Джудіт ГАРДІНЕР - заступник глави Місії Великої Британії в Україні наголосила, що «Велика Британія далеко від України, але ми теж думаємо, що вона повинна бути членом ЄС. Чи варто визначити термін вступу? Ми думаємо, що ні. Треба приготуватися, і це відбудеться тоді, коли Україна буде готова. Чи варто працювати без стимулу, без терміну членства? Так. Адже це потрібно не лише заради членства, а тому що це потрібно Україні, тому що вона сама визнала необхідність цих реформ».

Заступник Посла, радник-посланник Посольства Польщі в Україні Лєшек ШЕРЕПКА наголосив: «По-перше, ми дуже позитивно оцінюємо перші кроки вашого Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, зокрема, результати його візиту до Брюсселю. Але ми також прискіпливо стежимо за тими реальними кроками, які ви здійснюєте. І є вже перші негативні сигнали”. За словами представника Польщі, в Україні “не був ухвалений пакет антикорупційних законів, який мав вступити в силу 1 січня 2010 року. Ваші депутати сказали, що складно буде впровадити антикорупційне законодавство під час виборчої кампанії, і закони мали вступити в сили за кілька місяців. Але нещодавно ми отримали інформацію, що цей пакет законів вступить в силу лише з 1 січня наступного року. Це такі суперечливі сигнали. З одного боку ваш Президент говорить в Брюсселі «так», а з іншого - у вас в країні ухвалюються рішення, які не допомагають вам у питанні євро інтеграції”.

Л.ШЕРЕПКА сказав, що, на його думку, “для України членство в ЄС – не найголовніше. Головне – це щоб рівень життя в Україні був відповідний європейському, щоб ви могли вільно пересуватися по світу, і вас поважали. Це – найголовніше”.

За словами представника Польщі, ЄС може допомогти Україні в реформах. “Я вже четвертий рік в Україні, і четвертий рік дивуюсь, чому ви не використовуєте ті можливості, які вже є, - сказав Л.ШЕРЕПКА. - Ви зважаєте на політичні рішення, і менше – на реальну роботу. Це потрібно не нам, а вам. Демократія, права людини - це важливіше членства чи нечленства в ЄС. Можливо, Європейського Союзу в майбутньому взагалі не буде, але рівень життя має бути, як в ЄС”.

При цьому представник Польщі відзначив: “Ми будемо допомагати вам, незалежно від того, яка у вас влада. Головне, щоб ви були в змозі використовувати наш досвід і наше бажання вам допомогти».