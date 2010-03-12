Сікорський запросив Грищенка відвідати Польщу

Варшава. 12 березня. УНІАН. Міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ привітав Костянтина ГРИЩЕНКА із призначенням главою зовнішньополітичного відомства України та запросив його найближчим часом відвідати Польщу з візитом.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар польського МЗС Пьотр ПАШКОВСЬКИЙ.

«Пан міністр став одним з перших, якщо не першим, хто привітав пана Костянтина ГРИЩЕНКА із призначенням», - сказав він.

За словами прес-секретаря, телефонна розмова міністрів відбулася вчора відразу після затвердження нового складу уряду України.

П.ПАШКОВСЬКИЙ сказав, що К.ГРИЩЕНКО прийняв запрошення Р.СІКОРСЬКОГО, але не уточнив, коли може відбутися візит міністра до Польщі.

«Це питання буде вирішуватися дипломатичними каналами», - сказав прес-секретар.