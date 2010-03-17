Янукович пропонує Центральній Європі разом боротися з повенями

Київ. 17 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ініціює створення спільного європейського штабу попередження наслідків та допомоги потерпілим від можливих повеней.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ виступив з ініціативою об’єднати зусилля держав-сусідів із Центрально-Східної Європи для спільних дій з попередження ліквідації наслідків можливих повеней.

З цією метою він у телефонній розмові з Президентом Угорщини Ласло ШОЙОМОМ обговорив можливість координації зусиль при попередженні повеней і під час боротьби з їхніми наслідками.

Президенти домовилися про взаємодопомогу. Зокрема, будуть координуватися зусилля військових України та Угорщини під час заходів з допомоги людям, які проживають у регіонах, що, за прогнозами, можуть бути затопленими. Узгоджено також план спільних дій.

Президенти обговорили можливість спільної зустрічі найближчим часом, на якій можна було б виробити і затвердити конкретну програму взаємодопомоги.

В.ЯНУКОВИЧ також планує обговорити це питання з президентами Польщі та Словаччини.