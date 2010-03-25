Немиря розповів в ЄНП про свої побоювання в майбутньому України

Брюссель. 25 березня. УНІАН. Заступник голови партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” Григорій НЕМИРЯ розповів лідерам Європейської народної партії (ЄНП) про свої побоювання щодо згортання демократії та європейського курсу України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні українським журналістам по завершенню саміту ЄНП.

“Стосовно влади, то я звернув увагу на те, що в коаліційній угоді, яка є основою і фундаментом політики в будь-яких європейських країнах, і яка підписана трьома фракціями і окремими депутатами, жодного слова про Європейський Союз і про європейську інтеграцію не згадується, що, безумовно, контрастує з проєвропейською риторикою, яку тут в Брюсселі чули під час візиту (Президента України Віктора – УНІАН) ЯНУКОВИЧА”, - сказав він.

Г.НЕМИРЯ зазначив, що звернув увагу лідерів ЄНП на поставленому В.ЯНУКОВИЧЕМ завданні наздогнати Росію. При цьому, за його словами, є певні побоювання, що йдеться не лише про економічний, але й про політичний аспект.

“Стосовно політичного аспекту ми маємо вже і певні підтвердження, це заявка на позаблоковий статус України і, відповідно, в зв’язку з цим, відмова від євроатлантичної інтеграції”, - сказав він.

Г.НЕМИРЯ також повідомив, що звернув увагу на те, що формування коаліції та підбір кадрів до уряду йдуть “на межі закону, або на межі Конституції”. При цьому, за його словами, сам процес підбору кадрів до уряду Миколи АЗАРОВА відбувається непрозоро, за невідомим суспільству ознаками.

Крім того, заступник голови “Батьківщини” також повідомив, що звернув увагу на “деякі перші ознаки, якщо не згортання, то кроків назад” в сфері свободи ЗМІ та доступу політиків до ЗМІ, особливо на телебаченні.

Г.НЕМИРЯ повідомив, що в рамках саміту також мав дві короткі зустрічі з Президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ та президентом Європейської Ради Херманом Ван РОМПОЄМ, в ході якого вони обмінялися враженнями від В.ЯНУКОВИЧА.

“Ми обмінялися думками наскільки обіцянки і орієнтири, заявлені в Брюсселі виправдовуються, або не виправдовуються. Ми зійшлися на тому, що пройшов лише місяць після вступу на посаду”, - сказав він.

Г.НЕМИРЯ також повідомив, що ЄНП заявила про свою солідарність з опозицією і лідером найбільшої опозиційної сили України Юлією ТИМОШЕНКО, підтримала чіткий європейський курс її партії, зазначивши, що європейський курс партії – важлива складова збереження європейського курсу України в цілому.

Крім того, за його словами, лідери ЄНП звернули увагу на те, що в уряді М.АЗАРОВА відсутні жінки, що ніяк не співвідноситься з усталеною європейською практикою.

Як повідомляв УНІАН, “Батьківщина” має статус спостерігача в ЄНП. Загалом ЄНП об’єднує понад 70 партій з майже 40-а європейських країн.