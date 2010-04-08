ЄС не має підстав не довіряти Януковичу

Брюссель. 8 квітня. УНІАН. Єврокомісія не має підстав не довіряти Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ в його намірах з євроінтеграції.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це 7 квітня заявив заступник генерального директора Генерального директорату “Європейська політика сусідства” Єврокомісії Хьюг МІНГАРЕЛЛІ, виступаючи на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Ми знаємо, що Президент ЯНУКОВИЧ значно змінився за останні 10 років, і що, коли він вдруге перебував на посаді прем’єр-міністра, він проводив політику, яка абсолютно відрізнялася від політики, яку він проводив, коли був прем’єр-міністром вперше”, - сказав він.

“Треба нагадати, що якраз за часи другого прем’єрства Януковича Україна провела через парламент 21 закон, які дали їй можливість приєднатися до Світової організації торгівлі. Тому немає ніяких підстав для того, щоб ставитися з підозрою до нової влади”, - додав представник Єврокомісії.

За словами Х.МІНГАРЕЛЛІ, обрання В.ЯНУКОВИЧА Президентом України та призначення на ключові посади його команди було сприйнято у Єврокомісії, як можливість подальшого зближення з Україною.

Чиновник також зазначив, що такі люди, як прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, віце-прем’єр-міністр Сергій ТІГІПКО та міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО є досить сильними політиками і, зазвичай, дотримуються своїх обіцянок.