На бортових самописцях Ту-154 Качинського зберіглася вся інформація

Москва. 12 квітня. УНІАН. Стан бортових самописців літака Ту-154 Президента Польщі, що розбився, дозволяє отримати всю необхідну інформацію про політ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив віце-прем`єр-міністр РФ Сергій ІВАНОВ на засіданні Президії Уряду РФ.

«Технічний стан обох самописців - і мовного, і параметричного - цілком задовільний. Він дозволяє провести детальну розшифровку й аналіз усієї польотної інформації та роботи обладнання літака до моменту катастрофи», - сказав С.ІВАНОВ.

За його словами, вся подальша діяльність із аналізу та розшифровки отриманої інформації з обох самописців проводитиметься в тісній координації з польською владою. «Така домовленість досягнута, й робота вже почалася», - сказав він.

Водночас С.ІВАНОВ зазначив, що на сьогоднішній день можна вже цілком точно зробити два висновки.

«По-перше, бортові самописці були повністю працездатні й зареєстрували абсолютно всю інформацію - як звукову, так і параметричну - аж до зіткнення літака із землею. І, по-друге, достовірно підтверджено те, що ми й припускали раніше: попередження про несприятливі метеоумови в аеропорту «Північний» і рекомендації йти на запасні аеродроми були не лише передані, але й отримані екіпажем своєчасно», - сказав він.

У свою чергу російський прем`єр Володимир ПУТІН підкреслив, що буде зроблено все необхідне для розслідування причин катастрофи.

«Державна комісія працює. Й, зрозуміло, ми зробимо все, що від нас залежить, аби розслідування було об`єктивним, повним. Буде виявлено всі причини цієї авіаційної катастрофи», - сказав він.