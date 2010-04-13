ЄС до липня має завершити підготовчі процедури для приєднання до Ради Європи
Зараз Європарламент обговорює мандат
Брюссель. 13 квітня. УНІАН. Рада Європи сподівається, що ЄС завершить внутрішні підготовчі процедури для приєднання до Конвенції з прав людини до липня.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив журналістам Посол, спеціальний представник Генерального секретаря Ради Європи зі зв’язків з ЄС Торбйорн ФРОЙСНЕС.
“Підготовча фаза має бути звершена до завершення іспанського головування в ЄС”, - сказав він.
За словами Посла, зараз проект мандату на приєднання ЄС до Конвенції з прав людини обговорюється в Комітеті з питань конституційних справ Європарламенту.
Передбачається, що Комітет висловиться щодо проекту доповіді з цього питання 4 травня, після чого, проект доповіді буде винесений на розгляд сесії Європарламенту в середині червня.
Водночас у червні своє рішення має схвалити і Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС.
Т.ФРОЙСНЕС повідомив, що на сьогодні вже можна говорити про підтримку Європарламентом приєднання ЄС до Ради Європи.
“Що стосується змісту, є чітка підтримка європарламентарів щодо приєднання до Конвенції”, - сказав він.
Посол також зазначив, що в пропозиціях, які обговорюються в Комітеті з конституційних справ Європарламенту, є пропозиції про приєднання ЄС і до ряду інших інструментів Ради Європи, зокрема, до Соціальної хартії, Групи держав з протидії корупції GRECO.
За словами Т.ФРОЙСНЕСА, Рада Європи також пропонує ЄС приєднатися до таких інструментів, як Комітет з попередження тортур та Комісії проти расизму та ксенофобії.
Як повідомляв УНІАН, ідея приєднання ЄС в цілому до Конвенції захисту прав людини активно обговорюється в Європі протягом кількох останніх років. Приєднання ЄС до Конвенції надасть, зокрема, право громадянам ЄС оскаржувати рішення центральних органів влади Євросоюзу у Європейському суді з прав людини у Страсбурзі, якщо такі рішення порушуватимуть положення Конвенції.