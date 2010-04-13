ЄС до липня має завершити підготовчі процедури для приєднання до Ради Європи

Брюссель. 13 квітня. УНІАН. Рада Європи сподівається, що ЄС завершить внутрішні підготовчі процедури для приєднання до Конвенції з прав людини до липня.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив журналістам Посол, спеціальний представник Генерального секретаря Ради Європи зі зв’язків з ЄС Торбйорн ФРОЙСНЕС.

“Підготовча фаза має бути звершена до завершення іспанського головування в ЄС”, - сказав він.

За словами Посла, зараз проект мандату на приєднання ЄС до Конвенції з прав людини обговорюється в Комітеті з питань конституційних справ Європарламенту.

Передбачається, що Комітет висловиться щодо проекту доповіді з цього питання 4 травня, після чого, проект доповіді буде винесений на розгляд сесії Європарламенту в середині червня.

Водночас у червні своє рішення має схвалити і Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС.

Т.ФРОЙСНЕС повідомив, що на сьогодні вже можна говорити про підтримку Європарламентом приєднання ЄС до Ради Європи.

“Що стосується змісту, є чітка підтримка європарламентарів щодо приєднання до Конвенції”, - сказав він.

Посол також зазначив, що в пропозиціях, які обговорюються в Комітеті з конституційних справ Європарламенту, є пропозиції про приєднання ЄС і до ряду інших інструментів Ради Європи, зокрема, до Соціальної хартії, Групи держав з протидії корупції GRECO.

За словами Т.ФРОЙСНЕСА, Рада Європи також пропонує ЄС приєднатися до таких інструментів, як Комітет з попередження тортур та Комісії проти расизму та ксенофобії.

Як повідомляв УНІАН, ідея приєднання ЄС в цілому до Конвенції захисту прав людини активно обговорюється в Європі протягом кількох останніх років. Приєднання ЄС до Конвенції надасть, зокрема, право громадянам ЄС оскаржувати рішення центральних органів влади Євросоюзу у Європейському суді з прав людини у Страсбурзі, якщо такі рішення порушуватимуть положення Конвенції.