В Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань конкуренції ЄС
11:52, 19 травня 2010Новини ЄС
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В ході засідання міністри, зокрема, планують обговорити проект директиви щодо захисту прав споживачів, пропозицію стратегії до створення чистих та енергоефективних автомобілів, питання імплементації Директиви щодо діяльності в сфері послуг та ряд інших питань.
Дата події: 25-26 травня 2010 року. Час початку: 09:30 25 травня 2010 року.
Час початку: 09:30 25 травня 2010 року.
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