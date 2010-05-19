В Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань конкуренції ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують обговорити проект директиви щодо захисту прав споживачів, пропозицію стратегії до створення чистих та енергоефективних автомобілів, питання імплементації Директиви щодо діяльності в сфері послуг та ряд інших питань.

Дата події: 25-26 травня 2010 року. Час початку: 09:30 25 травня 2010 року.