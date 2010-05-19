Україна та Єврокомісія узгодили зміни до закону про держзакупівлі

Київ. 19 травня. УНІАН. Україна і Європейська комісія узгодили зміни до закону про державні закупівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО під час слухань у Комітеті Верховної Ради з питань європейської інтеграції.

«Вчора погодили з Єврокомісією зміни до закону про державні закупівлі», - сказав С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що узгоджено 11 зауважень Президента до цього закону.

Також С.ТІГІПКО висловив сподівання, що ці зміни до закону парламент ухвалить найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого 2010 р. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ветував цей закон, оскільки, за його словами, ”в тому вигляді, в якому він був проголосований, закон містить певні лазівки для корупційних дій”, і повернув його до парламенту з істотними поправками, покликаними забезпечити прозорість в ухваленні рішень в процесі державних закупівель.