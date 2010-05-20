У липні в Брюсселі проведуть конференцію про європейську політику українського уряду
12:11, 20 травня 2010Новини ЄС
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Організовує Економічний форум в Криниці
Страсбург. 20 травня. УНІАН. Організатори Економічного форуму у польській Криниці у липні планують провести конференцію щодо європейської політики нової влади України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на засіданні делегації Європарламенту по зв’язках з Україною голова делегації Павел КОВАЛЬ.
«Конференція буде присвячена аналізу перших кроків уряду Миколи АЗАРОВА та Президента Віктора ЯНУКОВИЧА. Будуть експерти з України», - сказав він.
Депутат повідомив, що Економічний форум звернувся до Президента Європарламенту Єжи БУЗЕКА з пропозицією підтримати проведення такої конференції. П.КОВАЛЬ зазначив, що конференція може відбутися у Брюсселі.
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