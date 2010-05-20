У липні в Брюсселі проведуть конференцію про європейську політику українського уряду

Страсбург. 20 травня. УНІАН. Організатори Економічного форуму у польській Криниці у липні планують провести конференцію щодо європейської політики нової влади України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на засіданні делегації Європарламенту по зв’язках з Україною голова делегації Павел КОВАЛЬ.

«Конференція буде присвячена аналізу перших кроків уряду Миколи АЗАРОВА та Президента Віктора ЯНУКОВИЧА. Будуть експерти з України», - сказав він.

Депутат повідомив, що Економічний форум звернувся до Президента Європарламенту Єжи БУЗЕКА з пропозицією підтримати проведення такої конференції. П.КОВАЛЬ зазначив, що конференція може відбутися у Брюсселі.