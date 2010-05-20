Брюссель. 20 травня. УНІАН. Європарламент закликав Росію поважати територіальну цілісність Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у спеціальному розділі схваленій сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі резолюції “Необхідність в стратегії ЄС для Південного Кавказу”.

“Європарламент підкреслює безумовну підтримку суверенітету, територіальної цілісності т непорушності міжнародно-визнаних кордонів Грузії, і закликає Росію поважати їх”, - зазначається у резолюції.

Депутати закликали владу Грузії продовжувати зусилля для розв’язання внутрішніх конфліктів в Абхазії та Південній Осетії і привітали доповідь групи міжнародних експертів на чолі з Хейді ТАЛЬЯВІНІ щодо причин та ходу російсько-грузинської війни серпня 2008 року.

Європарламент також підтримав діяльність Європейської моніторингової місії, закликавши до розширення її мандату. Крім того, депутати закликали владу Росії та фактичну владу Абхазії та Південної Осетії не блокувати діяльність місії.

У резолюції із задоволенням відзначається, що міжнародна спільнота практично одностайно не сприйняла односторонні декларації про незалежність Абхазії та Південної Осетії. Разом з тим, депутати висловили жаль щодо того, що Росія визнала незалежність цих районів Грузії всупереч міжнародному праву.

Європарламент також закликав Росію відкликати свої війська на позиції, які вони займали до початку військових дій у серпні 2008 року.

“(Європарламент – УНІАН) із занепокоєнням відзначає угоду між Російською Федерацією та фактичною владою Абхазії про створення російської військової бази в Абхазії без погодження з урядом Грузії, і відзначає, що ця угода суперечить угодам про припинення вогню від 12 серпня та 8 вересня 2008 року”, - написано далі в резолюції Європарламенту.

Депутати також назвали дуже важливим Женевські переговори, оскільки цей форум – єдиний, в роботі якого беруть участь всі сторони конфлікту, а три основних міжнародних гравці – ЄС, ОБСЄ та ООН – співпрацюють для безпеки та стабільності в регіоні.

Європарламент також закликав Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН докласти всіх зусиль для пошуку нових стимулів для продовження Женевських переговорів з метою досягнення стабілізації ситуації та повного виконання сторонами угод про припинення вогню від 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня 2008 року відбулася війна між Грузією та Росією, в результаті якої Росія фактично встановила контроль над двома самопроголошеними регіонами Грузії – Абхазією та Південною Осетією, визнавши їх незалежність.