Тігіпко не хоче віддавати модернізацію ГТС одній Росії

Київ. 26 травня. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр Сергій ТІГІПКО вважає, що Україна не повинна погоджуватися на односторонню участь Росії у модернізації української газотранспортної системи (ГТС).

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив сьогодні, коментуючи відповідну заяву з боку Росії.

«Якщо європейці захочуть без Росії щось робити, я вважаю, що це недоцільно. Але якщо Росія захоче без європейців це робити, ми теж на це не повинні йти», - сказав С.ТІГІПКО.

На думку віце-прем’єра, Україна, Росія та Європа повинні об’єднати зусилля для модернізації української ГТС.

Як повідомляв УНІАН, голова Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ заявив, що ГТС України можуть модернізувати без участі Європи. Модернізувати, а відповідно, і управляти українськими трубами буде спільне підприємство «Газпрому» і НАК «Нафтогаз України».

Як передає російський інформаційно-аналітичний портал k2kapital.com, за словами В.ЯЗЄВА, доля тристороннього консорціуму з управлінню ГТС залежить від результату переговорів зі створення СП.

Як відзначає k2kapital.com, тристороннього консорціуму з управління українською ГТС за участю Росії, України і Європи, найімовірніше, не буде. «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» обговорюють можливість модернізації і управління українськими трубами у рамках спільного підприємства, яке планується створити. Частка «Газпрому» у СП буде залежати від активів, які він в нього внесе, повідомляють російські ЗМІ.