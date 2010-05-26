ЄС розпочне переговори з Вірменією про угоду про асоціацію у липні

Брюссель. 26 травня. УНІАН. Євросоюз може розпочати переговори про угоду про асоціацію з Вірменією вже у липні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні н спільному брифінгу Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ після зустрічі з Президентом Вірменії Сержем САРГСЯНОМ.

“Я сказав Президенту, що Комісія готова розпочати переговори про угоду про асоціацію вже у липні”, - сказав Президент Єврокомісії.

Він також зазначив, що ЄС готовий вести також і переговори про зону вільної торгівлі, однак після виконання Вірменією ряду умов.

Крім того, за словами Ж.БАРРОЗУ, Комісія готується і до процесу обговорення з Вірменією угоди про спрощення візового режиму.

У свою чергу Президент Вірменії зазначив, що його країна готується до переговорів.

“Ми сподіваємося, що переговори розпочнуться невдовзі і готуємо свої пропозиції”, - сказав він.

С.САРГСЯН також зазначив, що питання спрощення візового режиму є важливим дл Вірменії.

“Це зробить Європу ближчою для наших співгромадян”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, започаткована у 2009 році ініціатива ЄС “Східне партнерство” передбачає покращення відносин зі східними сусідами ЄС, зокрема, Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною. Ініціатива передбачає укладення угод про асоціацію, спрощення та можливу лібералізацію візового режиму, створення зони вільної торгівлі.