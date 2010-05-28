В Люксембурзі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань зайнятості, соціальної політики, охорони здоров’я та захисту прав споживачів ЄС
21:01, 28 травня 2010Новини ЄС
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В ході засідання міністри, зокрема, планують обговорити питання зайнятості та соціального захисту в рамках підготовки нової стратегії зайнятості та зростання до 2020 року, досягнути політичної згоди щодо проекту Директиви про права пацієнтів при лікуванні за кордоном.
Дата події: 7-8 червня 2010 року. Час початку: 10:00, 7 червня 2010 року.
Час початку: 10:00, 7 червня 2010 року.
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