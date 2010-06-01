Засідання Ради співпраці Україна-ЄС відбудеться у червні

Київ. 1 червня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ планує взяти участь у засіданні Ради з питань співпраці України і Європейського Союзу, проведення якого заплановано на 15 червня в Люксембурзі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, сьогодні в ході засідання української частини Ради з питань співпраці з ЄС М.АЗАРОВ дав доручення керівникам міністерств і відомств підготувати візит української делегації до Люксембургу для участі в засіданні.