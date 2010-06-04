Янукович запровадив тимчасовий безвізовий режим для Хорватії

Київ. 4 червня. УНІАН. Президент Віктор ЯНУКОВИЧ запровадив тимчасовий безвізовий режим в’їзду громадян Хорватії в Україну.

Про це йдеться в указі Президента, текст якого розміщено на його офіційному сайті.

“Запровадити на період з 15 червня 2010 року до 31 жовтня 2010 року безвізовий режим в`їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Республіки Хорватія, якщо термін перебування їх в Україні не перевищує 90 днів”, – йдеться в указі.

Президент доручив Кабінету міністрів України вжити заходів, що випливають із цього указу.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з минулого року Хорватія запроваджує безвізовий режим в’їзду громадян України на свою територію на період літнього туристичного сезону, а саме з 1 квітня до 31 жовтня.