Рада ЄС підтримала оплачувані відпустки для дружин самозайнятих осіб для народження дитини

11:15, 08 червня 2010
Новини ЄС
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Директива набере чинності за два роки

Брюссель. 8 червня. УНІАН. Рада міністрів з питань зайнятості, соціальної політики, охорони здоров’я та захисту прав споживачів ЄС схвалила надання 14-тижневої відпустки для народження дитини дружинам самозайнятих осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна Директива була схвалена 7 червня на засіданні Ради в Люксембурзі.

Оплачувана відпустка для народження дитини терміном щонайменше на 14 тижнів має надаватися дружинам та партнерам самозайнятих осіб. При цьому, країни-члени ЄС мають самостійно вирішувати, чи повинні дружини та партнери самозайнятих осіб обов’язково платити внески до фондів соціального страхування, які покривають видатки в тому числі на відпустки по догляду за дитиною, на лікування, інвалідність та пенсії, чи вони можуть платити ці внески на добровільній основі.

У документі зазначається, що дружини та партнери самозайнятих осіб досить часто допомагають своїм чоловікам чи партнерам в роботі, особливо, при веденні фермерського господарства, в маленьких компаніях тощо. При цьому, досить часто, дружини самозайнятих осіб не вважаються найманими працівниками.

У документі також зазначається, що дружини та партнери самозайнятих осіб протягом відпустки з народження дитини, мають отримувати достатню суму фінансової допомоги, на рівні, не меншому від рівня допомоги іншим жінкам, що працюють за наймом.

Директива також передбачає, що країни-члени ЄС можуть самостійно визначати, чи буде така відпустка обов’язковою, чи добровільною.

Країни-члени ЄС повинні ввести положення Директиви до національного законодавства протягом двох років.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент підтримав проект Директиви на засіданні 18 травня.

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