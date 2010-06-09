Єжель летить до Брюсселя

Київ. 9 червня. УНІАН. Сьогодні для участі у засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони та у засіданнях Північноатлантичної ради з країнами-контрибуторами операцій сил KFOR у Косовому та ІSAF в Афганістані до Брюсселя відбуває українська військова делегація на чолі з міністром оборони Михайлом ЄЖЕЛЕМ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, до складу української військової делегації також увійшли директор Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міноборони Віктор КОРЕНДОВИЧ та посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Ігор ДОЛГОВ.

Очікується, що 10 червня, під час засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, М.ЄЖЕЛЬ ознайомить своїх колег з пріоритетними напрямами діяльності вітчизняного оборонного відомства у 2010 році, перспективними напрямами співробітництва України з НАТО у військовій сфері та станом проведення Оборонного огляду в Україні.

Цього ж дня він візьме участь у засіданні Північноатлантичної ради з країнами-партнерами НАТО, які є контрибуторами операції сил КФОР у Косовому.

11 червня М.ЄЖЕЛЬ візьме участь у засіданні Північноатлантичної ради з країнами-партнерами НАТО, які є контрибуторами операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані.

Перебуваючи у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, М.ЄЖЕЛЬ планує провести двосторонні робочі зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог РАСМУССЕНОМ, Верховним головнокомандувачем Стратегічного командування НАТО з операцій адміралом Джеймсом СТАВРІДІСОМ, міністром національної оборони Республіки Польща Богданом КЛІХОМ, міністром оборони Грузії Бачо АХАЛАІЯ, міністром охорони краю Литовської Республіки Расою ЮКНЯВІЧЕНЕ і міністром оборони Латвійської Республіки Імантсом ЛІЄЕГІСОМ.