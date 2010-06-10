Лавринович не коментує рішення арбітражу по ”Нафтогазу” та RUE

Брюссель. 10 червня. УНІАН. Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ не готовий коментувати рішення Стокгольмського арбітражу у справі “Нафтогаза” та RosUkrEnergo (RUE).

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив українським журналістам.

“Ми не отримали це рішення, я не готовий сьогодні його коментувати”, - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня компанія CentraGas Holding AG (Австрія), яка є акціонером RosUkrEnergo розповсюдила заяву, згідно з якою, Стокгольмський арбітражний трибунал підтвердив, що спірний обсяг газу був вилучений «Нафтогазом» з порушенням умов контракту про зберігання газу з RosUkrEnergo, і що «Нафтогаз» зобов`язаний повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу, що знаходиться в підземних газових сховищах України, на тих же умовах, як і до вилучення.

На додаток, згідно з повідомленням, Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що RosUkrEnergo одержить від «Нафтогазу» додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

11 млрд. кубометрів газу були вилучені “Нафтогазом” у RosUkrEnergo у 2009 році як компенсація після того, як унаслідок підписання прямого контракту між НАК і «Газпромом» у січні 2009 року RosUkrEnergo було виключене зі схеми постачання газу в Україну і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% RosUkrEnergo.