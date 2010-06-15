Люксембург бачить перспективи у візовому діалозі з Україною

Люксембург. 15 червня. УНІАН. Міністр закордонних справ Люксембургу Жан АССЕЛЬБОРН бачить перспективу у візовому діалозі з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Люксембурзі після зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

«Ми вже маємо досвід з країнами Балкан і, думаю, що він може бути продовжений на країни - сусіди ЄС (країни, що беруть участь у проекті «Східне партнерство», - УНІАН), звичайно, не на всі шість одразу, однак на Україну в першу чергу», - сказав Ж.АССЕЛЬБОРН.

Він зазначив, що днями ЄС відзначив 30 років з дня підписання Шенгенської угоди.

«І хоча деякі кажуть, що Шенген – це фортеця, я думаю, що це не фортеця, а річ, яка може швидко розвиватися», - сказав Ж.АССЕЛЬБОРН.

У свою чергу М.АЗАРОВ назвав дуже символічним той факт, що місто Шенген знаходиться у Люксембурзі і що саме тут сьогодні обговорювались питання про скасування візового режиму для українців.

«Це вселяє оптимізм, що рано чи пізно ми приєднаємося до Шенгену», - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. Україна у жовтні 2008 року розпочала діалог з Євросоюзом про відміну віз для українців.

19 травня заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ повідомив журналістам у Брюсселі, що Євросоюз готовий надати Україні План дій зі скасування віз, який за своєю сутністю буде схожим на ”дорожні карти” для країн Західних Балкан.

За його словами, рішення про надання Плану дій мало бути схвалено на засіданні Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС 3 червня, після чого, сам План дій мав бути підготовлений до саміту Україна-ЄС, який відбудеться у жовтні в Брюсселі.

4 червня джерела в іспанському головуванні у Європейському Союзі та в Єврокомісії повідомили УНІАН, що Рада ЄС 3 червня не обговорювала питання надання Україні Плану дій із запровадження безвізового режиму і не планує цього робити найближчим часом.