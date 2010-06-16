ЄС та Молдова розпочали переговори про скасування віз

Брюссель. 16 червня. УНІАН. ЄС та Молдова розпочали переговори про лібералізацію візового режиму.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, переговори з цього питання були розпочаті 15 червня під час засідання Ради співробітництва ЄС-Молдова в Люксембурзі.

“Це великий день для Республіки Молдова, який допоможе консолідувати державу та створити сильне суспільство з тісними зв’язками з ЄС”, - заявив з цього приводу прем’єр-міністр Молдови Влад ФІЛАТ.

Як повідомили УНІАН в іспанському головуванні в ЄС, лібералізація візового режиму дасть можливість громадянам Молдови подорожувати до Європи без віз.

В ході засідання Ради співробітництва сторони також обговорили хід переговорів про угоду про асоціацію.