Кабмін схваливв законопроект про ринок газу

Київ. 16 червня. УНІАН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив законопроект про ринок газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО.

Він також повідомив, що документ найближчим часом буде передано для розгляду Верховною Радою.

“Я вважаю, що це закон європейського рівня. В ньому узгоджені права держави і споживачів газу, постачальників, транзитерів. Законопроект пройшов відповідну експертизу, зокрема й Європейській Комісії. Раніше у нас такого закону не було, і думаю, що він буде дуже корисним для споживачів”, - сказав Ю.БОЙКО.