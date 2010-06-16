Єврокомісія надасть допомогу біженцям з Киргизстану

Брюссель. 16 червня. УНІАН. Єврокомісія надасть 5 млн. євро допомоги біженцям з Киргизстану.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЕСПУНІ.

“Єврокомісія вирішила надати надзвичайну допомогу в 5 млн. євро, щоб надати допомогу жертвам жорсткостей, до яких були втягнуті представники киргизької та узбецької спільноти”, - сказав він.

Передбачається, що гроші використовуватимуться передусім для надання медичної допомоги, продовольства, питної води та притулків біженцям.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Єврокомісія вирішила направити до Киргизстану експерта з гуманітарних питань до Киргизстану.

10 червня в Оші, на півдні Киргизстану, почалися масові заворушення.

За даними узбецького Червоного Хреста станом на вечір суботи, 12 червня щонайменше 6 тис. жителів Киргизстану шукали можливості залишити країну через киргизько-узбецький кордон.