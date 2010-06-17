ЄБРР надав кредит СП ”Нібулон” в 50 млн. дол.

Київ. 17 червня. УНІАН. Європейський банк реконструкції й розвитку (ЄБРР) надав кредит у розмірі 50 млн. доларів ТОВ СП «Нібулон», провідному українському експортерові і виробникові зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, кредитну угоду було підписано сьогодні в Києві.

Під час підписання генеральний директор ТОВ СП «Нібулон» Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ повідомив, що компанія планує використати кошти кредиту для будівництва п`яти елеваторів, зокрема й річкових, загальною місткістю близько 300 тис. тонн зернових, а також річкових терміналів у Полтавській і Запорізькій областях.

Крім того, кредит ЄБРР буде спрямовано на створення власного флоту з 12 самохідних барж «річка – море», 6 буксирів і плавкрана.

Кредитну угоду підписано на 7 років.

За словами О.ВАДАТУРСЬКОГО, інвестиції в проект з відновлення інфраструктури зернового ринку Дніпровського басейну і відродження транспортної і зернової інфраструктури на Дніпрі допоможуть здешевити логістику, під час чого прибутковість аграрних підприємств збільшиться на 4 млрд. грн. на рік.

О.ВАДАТУРСЬКИЙ повідомив, що кредит залучено для фінансування інвестиційної програми, яка становить 470 млн. доларів і розрахована на 2-3 роки. В рамках програми передбачається створення власного флоту, який включатиме 57 несамохідних і самохідних суден, 14 морських і річкових буксирів, 17 елеваторів, 10 з яких – річкові термінали на Дніпрі, Південному Бузі й інших річках. На сьогодні вже збудовано 24 несамохідних судна і 3 буксири, 2 елеваторних комплекси і 2 річкових термінали. До 1 липня поточного року буде введено в експлуатацію річковий термінал та елеватор у Полтавській області, і в липні розпочнеться будівництво ще двох підприємств у Полтавській області. Таким чином, під час реалізації проекту до 1 липня 2011 р. планується довести загальний обсяг елеваторних місткостей до 2 млн. тонн. Реалізація інвестиційного проекту дасть змогу забезпечити обсяг річкових перевезень по Дніпру до 2 млн. тонн, і по Південному Бугу – до 1 млн. тонн.

О.ВАДАТУРСЬКИЙ додав, що водний транспорт є найбільш економічним, і Україна має серйозний судноплавний потенціал, але, на жаль, вантажні перевезення річками практично не здійснюються. Він відзначив, що на сьогодні в Україні переважають залізничні перевезення, які становлять близько 60% усіх перевезень зерна, автоперевезення – 35-37% і водні перевезення – близько 1-2%.

На його думку, інвестиційний проект стане поштовхом для оптимізації аграрної логістики в Україні. Як вважає О.ВАДАТУРСЬКИЙ, в реалізації проекту частка водних перевезень зросте до 10%.

Довідка УНІАН. ТОВ СП ”Нібулон” є одним з найбільших сільськогосподарських товаровиробників в Україні і зернотрейдером. Підприємство має 36 філій в 11 регіонах країни і обробляє більш як 70 тис. га землі.

У 2008/2009 маркетинговому році ТОВ СП ”Нібулон” відвантажило на експорт 4,6 млн. тонн зернових і олійних культур.