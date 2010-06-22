Медведєв вирішив теж перекрити транзит газу в ЄС через Білорусь

Москва. 22 червня. УНІАН. Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ дав всі необхідні вказівки, зокрема, керівництву компанії «Газпром», у зв`язку з рішенням Білорусі перекрити транзит російського газу до Європи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.

При цьому прес-служба Президента Росії не уточнює, які саме було дано вказівки.

Також повідомляється, що сьогодні відбулася телефонна розмова Д.МЕДВЕДЄВА з головою правління компанії «Газпром» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 червня, Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО розпорядився перекрити транзит російського газу через Білорусь.

За словами О.ЛУКАШЕНКА, на сьогоднішній день «Газпром» винен Білорусі 260 млн. доларів за транзит газу.

«Я наказав зараз уряду перекрити транзит через Білорусь, поки не заплатить за транзит «Газпром». Вони нам за ці півроку жодної копійки не заплатили. До якого цинізму і абсурду можна дійти, коли ти винен мені 260 млн. доларів, я тобі - 190 млн. доларів, і ти починаєш мені за це закручувати вентиль», - заявив О.ЛУКАШЕНКО.