Комісар ЄС поговорив з урядовцями Росії та Білорусі

Брюссель. 23 червня. УНІАН. Комісар ЄС з питань енергетики Гунтер ЕТТІНГЕР обговорив з урядовцями Росії та Білорусі питання постачання газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні журналістам представник Єврокомісії Марлін ХОЛЗНЕР.

“Вчора комісар мав дві телефонні розмови: з міністром енергетики Росії Сергієм ШМАТКОМ та заступником прем’єр-міністра Білорусі Володимиром СЕМАШКОМ”, - сказала представник Єврокомісії.

Вона зазначила, що в своїх розмовах комісар зазначив, що Єврокомісія розглядає нинішню газову суперечку, як питання Білорусі та Росії.

“Комісія очікує, що потік газу до ЄС не буде вражений, що постачання не перериватимуться, а контрактні зобов’язання виконуватимуться”, - процитувала комісара М.ХОЛЗНЕР.

Вона також повідомила, що Г.ЕТТІНГЕР не отримав чіткої відповіді від білоруського віце-прем’єра щодо повідомлень про можливість припинення транзиту російського газу.

Як повідомляв УНІАН, з понеділка, 21 червня, російський “Газпром” розпочав зменшувати постачання газу до Білорусі. Сьогодні поставки були зменшені на 60%. “Газпром” обвинувачує Мінськ у боргах за спожитий газ, у той час, як Білорусь заявляє про борги за оплату транзиту газу до ЄС.

22 червня Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив про припинення транзиту російського газу до Європи, однак сьогодні зранку “Газпром” заявив, що транзит здійснюється в звичайному режимі.