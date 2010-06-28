Рівень оподаткування в ЄС в 2008-му році дещо знизився

Брюссель. 28 червня. УНІАН. В 2008-му рівень податків в ЄС зменшився до 39,3% ВВП.

Про це йдеться в оприлюднених сьогодні даних Євростату.

В 2007 році рівень усіх сплачених податків та соціальних зборів в ЄС становив 39,7% ВВП.

В країнах-членах єврозони в 2008-му році податки становили 39,7% ВВП порівняно з 40,4% в 2007-му році.

Рівень оподаткування суттєво різниться між країнами-членами ЄС, зазначають в Євро статі.

Найнижчий рівень оподаткування в 2008-му році було зафіксовано Румунії (28,0% ВВП), Латвії (28,9% ВВП), Словаччині (29,1% ВВП) та Ірландії (29,3% ВВП).

Найвищий рівень оподаткування в Швеції (47,1% ВВП) та Данії (48,2% ВВП).