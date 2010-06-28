Рівень оподаткування в ЄС в 2008-му році дещо знизився
14:05, 28 червня 2010Новини ЄС
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Брюссель. 28 червня. УНІАН. В 2008-му рівень податків в ЄС зменшився до 39,3% ВВП.
Про це йдеться в оприлюднених сьогодні даних Євростату.
В 2007 році рівень усіх сплачених податків та соціальних зборів в ЄС становив 39,7% ВВП.
В країнах-членах єврозони в 2008-му році податки становили 39,7% ВВП порівняно з 40,4% в 2007-му році.
Рівень оподаткування суттєво різниться між країнами-членами ЄС, зазначають в Євро статі.
Найнижчий рівень оподаткування в 2008-му році було зафіксовано Румунії (28,0% ВВП), Латвії (28,9% ВВП), Словаччині (29,1% ВВП) та Ірландії (29,3% ВВП).
Найвищий рівень оподаткування в Швеції (47,1% ВВП) та Данії (48,2% ВВП).
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