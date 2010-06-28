У шведів, бельгійців та голандців найвищі податки в європи
14:12, 28 червня 2010Новини ЄС
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Найменше із зарплати віддають болгари
Брюссель. 28 червня. УНІАН. Найвищі податки на доходи приватних осіб в Європі цього року – у Швеції, Бельгії та Нідерландах.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчать оприлюднені сьогодні дані Євростату.
У Швеції ставка оподаткування прибутків приватних осіб становить 56,4%, в Бельгії – 53,7%, Нідерландах – 52%.
Найнижчі ставки оподаткування приватних осіб в Європі цього року зафіксовані в Болгарії (10,0%), Чехії та Литві (по 15,0%).
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