У Польщі не виключають викрадення цінних речей із загиблиху літаку Качинського

Варшава. 29 червня. УНІАН. Вдова загиблого в авіакатастрофі під Смоленськом голови Національного банку Польщі Славоміра Скшипека подала заяву до прокуратури про можливе викрадення особистих речей її чоловіка.

Про це пише газета Dziennik Gazeta Prawna.

Прес-секретар Генеральної прокуратури Польщі Матеуш МАРТИНЮК підтвердив УНІАН отримання заяви, але не надав більше деталей.

Як відзначає газета, йдеться про золотий швейцарський годинник Torneau і запонки, відсутність яких близькі помітили ще під час ідентифікації тіла у Москві. „Рукави сорочки були цілі, але не було ні запонок, ні годинника”, - пише видання.

У травні російська сторона видавала родичам загиблих їхні особисті речі, і серед них запонок та годинника теж не виявилося.

Представник родини Бартош КОВНАЦЬКИЙ сказав газеті, що близькі вирішили оприлюднити справу лише після того, як упевнилися, що цих речей так і не знайшли.

Вдова С.Скшипека також попросила прокуратуру ще раз дослідити документи з ідентифікації тіла і розтину.

За даними газети, військова прокуратура, яка отримала заяву 24 червня, ще не порушила справу, оскільки розглядає можливість її передачі до Варшавської окружної прокуратури. Ця прокуратура розслідує справу крадіжки грошей з банківських карт іншої жертви Смоленської авіакатастрофи - генерального секретаря Ради охорони памяті боротьби та мучеництва Анджея Пшевозніка.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня стало відомо про викрадення близько 2 тисяч доларів з банківських карт А.Пшевозніка. Російська прокуратура пізніше повідомила про затримання чотирьох зловмисників.