Янукович призначив Долгова Послом у Бельгії

Київ. 30 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про призначення Ігоря ДОЛГОВА Надзвичайним і Повноважним послом України у Королівстві Бельгія.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, указ було підписано 29 червня.

І.ДОЛГОВ, 53 роки, з 2009 року - Посол з особливих доручень МЗС України. До цього, у 2008-му році, очолював Службу зовнішньої політики Секретаріату Президента, з грудня 2005-го по квітень 2008-го був Послом у Німеччині, з вересня 2004-го по грудень 2005-го - заступником міністра закордонни справ. Володіє англійською, французькою та польською мовами.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня цього року Президент України своїм указом звільнив Євгена БЕРШЕДУ з посади Посла України в Бельгії та Люксембурзі.