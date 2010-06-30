Янукович призначив Єлісєєва представником при ЄС

Київ. 30 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про призначення Костянтина ЄЛІСЄЄВА Представником України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі).

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, указ було підписано 29 червня.

К.ЄЛІСЄЄВ, 39 років, з жовтня 2007-го року працює на посаді заступника міністра закордонних справ. З січня 2004-го по жовтень 2007-го був заступником Представника України при ЄС.

Володіє французькою та англійською мовою.