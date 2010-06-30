Грищенка запросили до Угорщини

Київ. 30 червня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО одержав запрошення відвідати Угорщину у вересні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол Угорщини в Україні Андраш БАРШОНЬ повідомив сьогодні на прес-конференції.

«Ми вже запросили пана ГРИЩЕНКА до Будапешта. Напевно, на початку вересня він зможе приїхати до нас», - сказав посол.

Дипломат зазначив, що для Угорщини Україна є дуже важливим партнером. «У нас немає практично жодних двосторонніх питань, які б створювали напругу у відносинах двох країн», - додав А.БАРШОНЬ.