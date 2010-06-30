Німеччина все ще без Президента

Київ. 30 червня. УНІАН. Прем`єр-міністр Нижньої Саксонії Крістіан ВУЛЬФ, запропонований правлячою християнсько-демократичною коаліцією Німеччини, знову не набрав необхідної абсолютної більшості голосів, таким чином другий тур виборів не визначив нового Президента країни, повідомив голова бундестагу Норберт ЛАММЕРТ.

Як передає РІА “Новости”, оголошено третій тур виборів, для перемоги в якому кандидатові буде достатньо простої більшості.

Президента в Германії обирають Федеральні збори. Для перемоги в двох перших турах кандидатові в Президенти потрібно було набрати абсолютну більшість голосів делегатів зборів, у даному випадку це голоси 623 делегатів із 1 тисячі 244.

Як повідомив Н.ЛАММЕРТ, який головує у зборах, у другому турі голосування за К.ВУЛЬФА проголосувало 615 чоловік.

Кандидата від СДПН і «Зелених», правозахисника з НДР Йоахіма ГАУКА підтримали 490 чоловік. 123 чол. віддали голоси за 74-річну журналістку і депутата Лукрецію ЙОХІМСЕН. Четвертий кандидат - бард Франк РЕННІКЕ - одержав три голоси.

В даний час у засіданні Федеральних зборів оголошено перерву.